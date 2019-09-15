تحدث صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي عن أحمد مدبولي جناح الفريق، مشيرا إلى "سيكون مفاجأة كبيرة".

وقال المنياوي: "مدبولي سيكون أحد المفاجآت التي يُعيد نادي الإسماعيلي اكتشافها من جديد".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مدبولي سيكون مفاجأة سنقدمها للكرة المصرية".

وتابع "اللاعب كان من نجوم لقاء الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي الليبي مع أنه شارك مصابا في اللقاء".

وأوضح "مدبولي كان مريضا بنزلة برد إلا أنه أصر على المشاركة في المباراة وهذا الأمر نقدره بشدة".

وأشار "الروح والرغبة في اللعب وتحقيق الانتصار أهم ما تتحلى به المجموعة الحالية في الإسماعيلي".

وشارك مدبولي في أول لقاء رسمي له مع الإسماعيلي منذ انضمامه للأخير قادما من الزمالك، بعدما ظهر أمام أهلي بنغازي الليبي في بطولة محمد السادس للأبطال.

ونجح مدبولي في افتتاح سجله التهديفي مع الإسماعيلي.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجونة في الـ 21 من شهر سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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