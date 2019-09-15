كشف خالد مهدي مدير الكرة في نادي الإنتاج الحربي عن التعاقد مع أيمن الطرابلسي لاعب وسط النجم الساحلي التونسي على سبيل الإعارة.

أيمن الطرابلسي النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

وقال خالد مهدي لـFilGoal.com: "تعاقدنا مع أيمن الطرابلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وأضاف "مسؤولو النجم الساحلي تواجدوا في مصر قبل أيام للتفاوض مع الأهلي بشأن اللاعب سليماني كوليبالي، وتواصلنا معهم للتعاقد مع الطرابلسي".

وتابع "وبالفعل توصلنا لاتفاق ووقع اللاعب عقود الانضمام للإنتاج الحربي عبر البريد الإلكتروني ووصل إلى القاهرة اليوم الأحد".

وأتم تصريحاته "وسيشارك اللاعب في تدريبات الإنتاج الجماعية غدا الإثنين".

أيمن الطرابلسي يبلغ من العمر 27 عاما ويلعب في مركز لاعب الوسط المدافع.

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