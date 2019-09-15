وردة يشارك لأول مرة في هزيمة لاريسا

ظهر عمرو وردة لأول مرة بقميص لاريسا اليوناني منذ انتقاله للفريق في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وخسر لاريسا بهدف مقابل لا شيء أمام بانيونيوس على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

وانضم وردة على سبيل الإعارة لـ لاريسا قادما من باوك، وظهر في التشكيل الأساسي لأول مرة مع فريقه.

وشارك عمرو وردة أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها.

هدف انتصار بانيونيوس جاء في الدقيقة 55 من اختراق رائع من نوفيكا ماكسيموفيتش وتسديدة قوية هزت شباك لاريسا.

وتعد هزيمة لاريسا هي الثانية على التوالي ليبقى الفريق بنقطة واحدة في المركز الـ 12.

بينما حصد بانيونيوس أول ثلاث نقاط له وقفز للمركز السابع.

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