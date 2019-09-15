بايرن يفقد خدمات ألابا لفترة

سيفقد بايرن ميونيخ خدمات لاعبه النمساوي دافيد ألابا في الوقت الحالي بسبب الإصابة.

وأفاد بايرن في بيان "عانى اللاعب النمساوي الدولي من تمزق في العضلات في الفخذ الأيسر مساء السبت أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة لايبزيج".

وأضاف البيان "أدى ذلك إلى إجراء فحص من قبل القسم الطبي بقيادة طبيب الفريق وتبين غياب اللاعب لفترة لم يتم تحديدها".

وفشل بايرن ميونيخ في الفوز على لايبزج وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الرابعة للدوري الألماني.

وتعادل بايرن للمرة الثانية في الدوري الألماني هذا الموسم، ليصل إلى النقطة 8 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

كما رفع لايبزج رصيده إلى النقطة 10 ليحافظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني.

تقدم بايرن عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وتعادل لايبزج بهدف سجله إيميل فورسبيرج.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تألق مانويل نوير وأنقذ مرمى بايرن من عدة فرص خطيرة كادت تمنح الفوز لأصحاب الأرض.

وكان بايرن تعادل في الجولة الأولى للدوري الألماني ضد هيرتا برلين.

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