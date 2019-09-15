فينالدوم: نتقبل الجدول المزدحم لأننا نريد المنافسة على كل الألقاب

لا يخشى جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول الجدول المزدحم بالمباريات لفريقه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كان ليفربول قد حقق الفوز على نيوكاسل بالأمس بنتيجة 3-1 في أول مباراة من سبع سيتعين على الفريق خوضها في غضون ثلاثة أسابيع، ليواصل الريدز تحقيق العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بعد مرور خمس جولات، بينما ينتقل تركيز الفريق الآن إلى مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها الثلاثاء، والتي يبدأ بها رحلة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

وقال فينالدوم لموقع ناديه: "كنا نعلم أننا سنشارك في العديد من البطولات هذا الموسم، ولذلك نحن بحاجة إلى جاهزية جميع اللاعبين".

وأضاف "لا يمكن لجميع اللاعبين اللعب في كل المباريات، لذا يجب أن يكون لديك قائمة كبيرة وذات تنوع كبير".

وواصل الهولندي "ينتظرنا جدول مزدحم بالمباريات، ولكننا نتقبل هذا الأمر لأننا نريد المنافسة على جميع الألقاب. سنحاول الاستمتاع واللعب بالطريقة التي تعودنا عليها".

بعد العودة من إيطاليا، سيذهب ليفربول إلى لندن لمواجهة تشيلسي، ثم يلتقي مع إم كيه دونز ومن بعده شيفيلد يونايتد، قبل أن يواجه كلًا من سالزبورج وليستر سيتي قبل التوقف الدولي القادم، وهي المواجهات التي أوضح جيني فينالدوم أنه يتطلع إليها كثيرًا.

في مباراة نيوكاسل سجل ساديو ماني هدفين في الشوط الأول عاد بهما الريدز من التأخر بهدف مبكر للضيوف، ثم أضاف محمد صلاح هدف الاطمئنان في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بانتصار جديد لليفربول هو الخامس على التوالي من خمس مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي، ليجلس منفردًا في صدارة الترتيب.

ومن جانبه، علق فينالدوم على مباراة نيوكاسل قائلًا: "لم يكن لدينا شك أننا كانت تنتظرنا مباراة صعبة ضد نيوكاسل. ليست هناك مباريات سهلة في الدوري الإنجليزي، وهذه المباراة لم تكن استثناء. لقد تأخرنا بهدف مبكر، ولكننا استطعنا تدارك الأمر سريعًا وسجل ساديو ماني هدفين. في الشوط الثاني، لم تكن الأمور أقل صعوبة، وسنحت لنيوكاسل بعض الفرص لإدراك التعادل، ولكننا دافعنا بشكل جيد ثم سجلنا الهدف الثالث الذي قضى على فرصة عودتهم في نتيجة المباراة".

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