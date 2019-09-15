التشكيل – أوزيل يظهر لأول مرة.. بيبي وأوبا يقودان هجوم أرسنال ضد واتفورد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 16:42

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - كريستال بالاس

يستعد ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال للظهور للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام واتفورد.

أرسنال يحل ضيفا على واتفورد في الخامسة والنصف مساءً في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

4 جوالات مرت من الدوري الإنجليزي ولم يظهر أوزيل في أي مباراة، والآن يستعد لظهوره الأول.

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أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال يعتمد على أوزيل في مركز الجناح مع غياب ألكسندر لاكازيت للإصابة.

غياب لاكازيت دفع بـ إيمري لإشراك بيير إيميريك أوباميانج كمهاجم صريح وخلفه الثنائي الجناح أوزيل ونيكولاس بيبي.

في وسط أرسنال يشارك جرانيت تشاكا وجندوزي وأمامهما الإسباني داني سيبايوس.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: مايتلاند نيلز – سوكراتيس – دافيد لويز - سياد كولاسيناك.

الوسط: تشاكا – جندوزي – سيبايوس.

الهجوم: بيبي – أوباميانج – أوزيل.

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