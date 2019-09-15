الأهرام اسكواش - إجراء قرعة بطولة العالم للسيدات والدولية للرجال بمشاركة حازم إمام وميدو

أقيمت مراسم قرعة بطولتي العالم للسيدات والأهرام الدولية لرجال الاسكواش في أحد فنادق القاهرة بمشاركة حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" نجوم كرة القدم.

وحضر المؤتمر الصحفي عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش وعلي فرج المصنف الأول للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات وعمرو منسي مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة I-Events.

وتقام بطولة العالم للسيدات والأهرام الدولية للرجال في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر أمام أهرامات الجيزة، ويبلغ إجمالي مجموع الجوائز لبطولة العالم 430 ألف دولار كأعلى قيمة مالية في تاريخ بطولات العالم للسيدات بعد رعاية البنك التجاري الدولي CIB.

وشارك حازم إمام وأحمد حسام ميدو والفنان أحمد حاتم في إجراء قرعة بطولة العالم للسيدات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات صعبة منتظرة في النصف الأعلى والذي يتواجد فيه رنيم الوليلي ونوران جوهر ونور الطيب.

بينما النصف الثاني يشارك فيه نور الشربيني حاملة لقب النسخة الماضية والنيوزلندية جويل كينج والأمريكية أماندا صبحي كأبرز اللاعبات.

ويشارك في البطولة 64 لاعبة من مختلف أنحاء العالم، بينما يشارك في نسخة الرجال 32 لاعبا.

وقال علي فرج المصنف الأول عالميا في المؤتمر الصحفي: "بطولة الأهرام من أسباب التفوق الحالي لمصر في رياضة الاسكواش".

وتابع "في الطفولة شاهدنا أبطال اللعبة في مصر وكانت لدينا رغبة وحلم في المشاركة بمناسبة مثل هذه".

وأتم فرج "هذا الحلم تحول إلى حقيقة وسيكون ذلك هاما في تميز اللاعبين الناشئين مستقبلا".

أما رنيم الوليلي فقالت: "الدعم الكبير الذي نحصل عليه الفترة الأخيرة إعلاميا وماديا، حافز قوي لتقديم أداء رائع في المسابقة".

واضافت "سعيدة بالدعم وزيادة شعبية اللعبة في مصر، وأشكر البنك التجاري الدولي على دوره معنا ورعاية أبطال اللعبة والبطولات الهامة في مصر".

ويستعد أبطال الاسكواش للمشاركة في بطولة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 24 إلى 30 من سبتمبر الجاري ومن بعدها بطولة أمريكا المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى في الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل.

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