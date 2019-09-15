ربيع ياسين يضم 22 لاعبا لمنتخب الشباب لمواجهتي السعودية وعمان

أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة ضمت 22 لاعبا للانضمام إلى معسكر ينطلق يوم الجمعة المقبل لمدة 10 أيام ويتخلله مباراتان وديتان.

ويواجه منتخب مصر خلال المعسكر، نظيره السعودي يوم 26 سبتمبر، ثم يواجه عمان يوم 29 من نفس الشهر.

وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي وهم حمزة علاء وعاصم سليم ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر، وانضم من الزمالك أحمد عيد وحسام أشرف، كما انضم إبراهيم عادل ناشيء بيراميدز.

واجتمع ربيع ياسين مع بندر باصريح المدير الفني للمنتخب السعودي للتنسيق حول المباراة المقبلة بين المنتخبين.

وجاءت القائمة كما أعلنها اتحاد الكرة كالتالي:

حمزة علاء – عاصم سليم – محمود صابر – محمد أشرف – عربي بدر (الأهلي)

إيهاب العابدي – زياد فرج (المصري)

عبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد)

أحمد عيد – حسام أشرف (الزمالك)

فارس مجاهد (سموحة)

حازم هاني (المنصورة)

عبد الرحمن عشري – عبد الله عادل – زياد كمال (إنبي)

محمد شحاتة (طلائع الجيش)

إبراهيم عادل (بيراميدز)

محمود صابر (النجوم)

محمود عباس (بتروجيت)

زياد طلبة (المقاولون العرب)

صلاح الدين رضا – ريتشارد رضا (محترفان)

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