كورتوا: هازارد أظهر قدراته ضد ليفانتي لكنه أغضبني بسبب "الكعب"

قال ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إن إدي هازارد زميله في الفريق أظهر قدراته ضد ليفانتي، لكنه أغضبه بعض الشيء لمحاولته لعب الكرة بكعبه، وذلك في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة.

وصرح كورتوا قائلا: "إدين أظهر ما يمكنه فعله في الفرصة التي كاد أن يسجل منها، كان هادئا مع الكرة وتمكن من الوصول بسهولة".

وأضاف ضاحكا: "غضبت قليلا عليه عدة مرات، لأنه حاول أن يلعب الكرة بالكعب وخسرها في نصف ملعبنا وذلك يصنع فارقا".

هازارد غاب عن ريال مدريد في أول 3 جولات للإصابة، وعاد أخيرا ضد ليفانتي ولعب كبديل لمدة 30 دقيقة.

وواصل "فينيسيوس قدم مباراة جيدة ضد ليفانتي، لنرى إن كان يمكنه أن يسجل كذلك".

وأكمل "بين الشوطين توقعنا أن ننهي المباراة بشباك نظيفة".

وتابع "في بعض الأحيان حينما يسير الشوط الأول على نحو جيد، فأنت بحاجة للحفاظ على نفس الطريقة، لكننا أصبحنا أسوأ مع مرور الوقت، وفي آخر 15 دقيقة كان يجب أن نتماسك لكي نفوز، لم يكن هناك مجال لخسارة أي نقاط".

وأتم "إن تابعنا بنفس القوة كان من الممكن أن نفوز بنتيجة 5-0 أو 6-0، مع كامل احترامي للمنافس".

ريال مدريد حقق فوزه الثاني هذا الموسم في الجولة الرابعة بنتيجة 3-2 ضد ضيفه ليفانتي يوم السبت.

النادي الملكي فاز في الجولة الأولى ضد سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، ثم تعادل مباراتي بلد الوليد وفياريال على الترتيب.

كورتوا شارك خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 4 مواجهات استقبل خلالها 6 أهداف.

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