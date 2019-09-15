ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة الجماعية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

ميسي

عاد ليونيل ميسي نجم برشلونة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بعد الإصابة التي لحقت به قبل بداية الموسم الجاري والتي دفعته للغياب عن كل مباريات فريقه في الموسم حتى الآن.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أنه حتى الآن لم يعرف بعد إذا ما كان النجم الأرجنتيني صاحب الـ32 عاما سيتواجد في قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال أم لا.

وشارك عثمان ديمبيلي بشكل جزئي في تدريبات برشلونة، وفضل الجهاز الفني للنادي الكتالوني ألا يجازف بإشراكه في كل التدريبات.

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برشلونة يستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سيجنال أدونا بارك (الملعب الفيستفالي) معقل الفريق الألماني.

تعرض ميسي للإصابة في أول تدريب له مع برشلونة بعد عودته من الراحة عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا، ليغيب عن مواجهتي نابولي الوديتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم غاب عن فريقه في 4 مواجهات حتى الآن.

وذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية في تقرير في وقت سابق أن ميسي تعرض لانتكاسة في إصابته يوم الثلاثاء قبيل فترة التوقف الدولي وسيغيب على أثرها أكثر من المتوقع قد تصل إلى شهر إضافي. وهو ما نفاه برشلونة لـFilGoal.com. (طالع التفاصيل)

برشلونة بدون مشاركة ميسي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بالدوري برصيد 7 نقاط.

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