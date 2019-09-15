صلاح محسن: الفوز بالسوبر يمنحنا دفعة قوية لحصد بقية الألقاب في الموسم

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي إن فريقه يركز بشكل كامل حاليا على مواجهة السوبر المصري ضد الزمالك لأن الفوز بها يمنحهم دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم وحصد كافة الألقاب. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

وصرح محسن قائلا: "مواجهة كانو سبورت كانت صعبة للغاية لكننا نجحنا في حسم الفوز لصالحنا وحققنا هدفنا من المباراة".

وأضاف "نعيش حالة من التركيز، خاصة وأن الفترة المقبلة تشهد العديد من المواجهات بداية من السوبر المحلي ضد الزمالك، التي نسعى جميعا للفوز بها لتكون خير بداية للموسم الجديد".

وأكمل "أشعر بسعادة كبيرة لاستعادة جزء كبير من مستواي خلال الفترة الحالية، وتواجدي في معسكر المنتخب الأولمبي ساهم بشكل كبير في استعادة لياقتي الفنية والبدنية".

صلاح محسن سجل هدفا في انتصار الأهلي بنتيجة 2-0 ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

وواصل صاحب الـ21 عاما متحدثا عن المنافسة بينه وبين مروان محسن ووليد أزارو قائلا: "مروان محسن لاعب كبير ويعد المهاجم الأول في مصر، كما أن وليد أزارو دولي ومهاجم على أفضل مستوى، وهناك منافسة كبيرة بيننا، لكن يجمعنا الحب والسعي الدائم لتحقيق مصلحة الأهلي".

وأكمل موجها حديثه لجماهير الأهلي: "كل الشكر لجماهير الأهلي بعد المساندة الكبيرة التي وجدتها في الفترة الأخيرة، الجميع داخل الفريق يبذل كل جهده لإسعادهم".

وواصل "نركز حاليا على مباراة السوبر، لأنها البطولة الأولى في الموسم الجديد، والفوز بها يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لاستكمال الموسم وحصد البطولات التي نشارك بها".

وأتم "أسعى لتحقيق طموحاتي في الموسم المقبل، والتركيز بشدة في المباريات لتقديم أفضل أداء وتعويض ما فاتني بسبب الإصابة التي أبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك ضمن منافسات كأس السوبر المصري لعام 2018 يوم الجمعة في تمام الثامنة مساء على ملعب برج العرب.

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