كلوب: نعلم ما ينتظرنا في ملعب نابولي لكننا سنحاول الفوز

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه سيتعرض لضغط كبير حين يواجه نابولي في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل ليفربول ضيفا على نابولي في افتتاح مشوار الدفاع عن لقبه دوري الأبطال يوم الثلاثاء على ملعب سان باولو.

وقال كلوب حول منافسات دوري الأبطال وضغط المباريات: "الأمر يتعلق بمن هو متوفر من اللاعبين. هذه هي الطريقة التي نتخذ بها القرارات".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا يمكننا الذهاب إلى نابولي واللعب بـ 60% أو 70% أو 80% من قوتنا. فهي مواجهة مختلفة تماماً".

وأوضح "نعلم ما ينتظرنا هناك، لن نمتلك الكرة كثيراً. لذا سندرسهم جيدا ونحاول معرفة كيفية الفوز عليهم. علينا التأكد من أننا لن نواجه مشاكل كبيرة".

ويتواجد الريدز في المجموعة الخامسة مع نابولي وسالزبورج وجنك.

كان ليفربول قد تواجد في مجموعة واحدة مع نابولي الموسم الماضي بدوري الأبطال، وخسر بهدف في سان باولو وانتصر بهدف نجمنا المصري محمد صلاح في أنفيلد.

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