بيلد: يونايتد قدم عرضا لضم كروس وريال مدريد قد يستغله من أجل بوجبا

قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا بقيمة 75 مليون يورو للحصول على خدمات توني كروس لاعب وسط ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكان مانشستر يونايتد مهتما للغاية بالحصول على خدمات كروس خلال عام 2014 قبل انضمامه إلى ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في الحصول على خدمات كروس، حتى أنه دخل في مفاوضات مع النادي الملكي، بل وقدم عرضه لضم الدولي الألماني، وكان ذلك السبب الرئيسي من ريال مدريد لتجديد عقد اللاعب في شهر مايو الماضي ليمتد حتى 2023.

وقال التقرير إن ريال مدريد أراد ضم بول بوجبا خلال السوق الصيفية الماضية وقد يستعمل كروس لضم بوجبا خلال شهر يناير المقبل.

وأوضحت بيلد أن ريال مدريد يرغب في بيع كروس خلال الشتاء، لكن انضمامه ليونايتد سيكون مشروطا برحيل بوجبا إلى الجهة الأخرى.

وصرح سيرخيو راموس قائد ريال مدريد في وقت سابق قائلا: " "توني كروس عضو لا غنى عنه في فريقنا، ويخلق التوازن الصحيح له".

وأضاف "من البداية كان رائعا ويقدم الحلول في المباريات". (طالع التصريحات كاملة)

صاحب الـ29 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونيخ في صيف 2014 بمبلغ 25 مليون يورو.

وكان ريال مدريد قد جدد تعاقده مع كروس في مايو الماضي ليمتد عقده حتى صيف 2023.

وشارك كروس خلال الموسم الجاري في 4 مباريات بالدوري الإسباني سجل خلالها هدفا.

ولعب النجم الألماني بقميص ريال مدريد في 237 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 14 هدفا وصنع 59.

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