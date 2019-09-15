صن: يوفنتوس يسعى لضم ماتيتش مجانا

يستعد نادي يوفنتوس للتحرك من أجل الحصول على خدمات نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد مجانا بعد نهاية عقده خلال السوق الصيفية المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن ماتيتش صاحب الـ31 عاما مستاء من تواجده على مقاعد بدلاء يونايتد في أول 4 مباريات في الدوري وشارك في مباراة كبديل ولا يرغب في التواجد على مقاعد البدلاء في هذه المرحلة من حياته.

ماتيتش خرج من قائمة فريقه لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت والتي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0.

وانضم الدولي الصربي إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي بمبلغ 44.7 مليون يورو في صيف 2017، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2020 مع خيار التجديد لعام إضافي.

ولعب ماتيتش بقميص مانشستر يونايتد في 88 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن عدم مشاركة ماتيتش دفعته للاجتماع مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق ومناقشة مستقبله بعد خسارة مركزه أمام سكوت ماكتوميناي الدولي الاسكتلندي صاحب الـ22 عاما.

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