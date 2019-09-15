كلوب يتحدث عن إصابة مهاجمه

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابة ديفوك أوريجي الذي تعرض للإصابة في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وغادر أوريجي الملعب في الدقيقة ٣٧ من عمر المباراة التي انتهت بفوز الريدز ٣-١ ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لسوء الحظ تعرض كاحل أوريجي للالتواء".

وأضاف "نتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة. سيخضع لفحوصات أخرى يوم الأحد لمعرفة حجم الإصابة ومدة الغياب".

وعن باقي اللاعبين، أوضح كلوب "الجميع بخير ولا وجود لإصابات خطيرة".

ويستعد ليفربول لملاقاة نابولي في افتتاح مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء في ملعب سان باولو.

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