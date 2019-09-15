كارليس بيريز: أنا أستمتع باللعب مع برشلونة مثل أي طفل صغير

لم يستطع كارليس بيريز لاعب برشلونة الشاب إخفاء سعادته البالغة باللعب مع البرسا والمشاركة في مباريات الدوري الإسباني.

كارليس بيريز النادي : برشلونة برشلونة

وشارك اللاعب الشاب مع برشلونة في الفوز على فالنسيا 5-2 في الجولة الثالثة من الدوري.

وقال بيريز عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "أنا أستمتع مع برشلونة كطفل صغير، إنه حلم أي لاعب أن يكون في مكاني".

وأضاف "يسعدني أيضا أن أكون قادرا على مساعدة فريقي في تحقيق الانتصارات، إنه أمر رائع للغاية".

ولعب كارليس بيريز البالغ من العمر 21 عاما في هجوم برشلونة خلال المباريات السابقة بجانب الثنائي أنطوان جريزمان وأنسو فاتي بسبب غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز للإصابة.

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