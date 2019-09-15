دي يونج: شعرت بالراحة في الملعب أمام فالنسيا وأحتاج مزيد من التأقلم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

أعرب فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة عن شعوره بالراحة في الملعب خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا التي سجل فيها أول أهدافه الرسمية بقميص البرسا.

وسجل دي يونج أول هدف له مع برشلونة في فوز البرسا على فالنسيا 5-2 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال دي يونج عقب المباراة في مقابلة تليفزيونية: "سعيد للغاية بهدفي الأول مع برشلونة لأنني لا أسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "اليوم شعرت براحة أكبر في الملعب ولكني أحتاج إلى المزيد من التأقلم والتحسن مع الفريق".

وأتم تصريحاته بالإشادة بزميله في الفريق أنسو فاتي قائلا: "إنه لاعب رائع ويلعب الكرة بسهولة ويمتلك موهبة كبيرة وينتظره مستقبل مبهر".

وانضم الهولندي دي يونج لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

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