فالفيردي: لست قلقا من المقارنة بين فاتي وميسي ومهمتنا حماية اللاعب

لا يشعر إرينستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالقلق نحو المقارنات التي تطول لاعب فريقه الشاب أنسو فاتي بالأسطورة ليونيل ميسي.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

وتألق فاتي البالغ من العمر 16 عاما مع برشلونة وسجل هدفا وصنع آخر في فوز البرسا على فالنسيا 5-2 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية: "فاتي أصبح أكثر نضجا من صبي عمر 16 عاما وما نراه في التدريبات يظهره في المباريات".

وأضاف "بالتأكيد ليس من الطبيعي تسجيل الأهداف بهذه السرعة كما فعل هو، لكنه لاعب يساعدنا كثيرا في الملعب".

وأكمل "نعلم جيدا أنه من الصعب اللعب في برشلونة، لا أراه سوى طفل ولكنه يركز جيدا مع الفريق".

وبشأن المقارنات بينه وبين ميسي رد فالفيردي "أنا لست قلقا ولكن مهمتنا هي حماية اللاعب".

وانتقل للإشادة باللاعب الهولندي فرينكي دي يونج قائلا: "دي يونج يتحرك كثيرا ويؤدي عدة أدوار بشكل صحيح، كل ذلك ولا يزال شابا وبإمكانه منحنا المزيد في المستقبل".

وأتم تصريحاته "الآن بعد هذا الانتصار الرائع سيكون من الجيد الذهاب لمواجهة بروسيا دورنموند في دوري أبطال أوروبا".

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