جوارديولا بعد الخسارة: لا تنسوا أننا بشر.. وهل علي أن أبارك لليفربول؟

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 23:06

كتب : FilGoal

جوارديولا

دافع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن لاعبيه بعد خسارته يوم السبت أمام مضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الأولى لبطل إنجلترا في الموسم الحالي.

وقال الإسباني بعد المباراة:"نيكو (نيكولاس أوتاميندي) لم يعلم أن أحدا يتجه نحوه ولم يخبره أحد بذلك. أحيانا تدرك أننا نخطئ. ننسى أحيانا أن هؤلاء بشر. كرة القدم تتغير بسرعة، قد تخفق، علي البحث ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدهم. لطالما دافعنا جيدا في الكرات الثابتة، هذه ليست نقطة ضعف في فريقنا. نيكو وجون (ستونز) لعبا كثيرا معا وشاركا بقوة فيما حققناه. (فينسنت) كومباني في بلجيكا الآن وايمريك لابورت مصاب، هؤلاء هم المدافعون الموجودون الآن".

وأخفق أوتاميندي مدافع سيتي وتسبب في استقبال فريقه لهدف ثالث صعب مهمة حامل اللقب في العودة أمام مضيفه الصاعد من دوري الدرجة الثانية.

أخبار متعلقة

بالفيديو - حفلة تحت أنظار ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية بالفيديو - مع كونتي لا يعرفون إلا الفوز.. إنتر يهزم أودينيزي وينفرد بالصدارة ميتشو: خسرنا أمام فريق قوي.. ولن نفرط في التأهل

وابتعد ليفربول متصدر ترتيب البطولة بفارق 5 نقاط عن سيتي الوصيف، وهو أمر قلل من شأنه المدرب الأسبق لبرشلونة بالقول:"الفارق 5 نقاط لكن لازلنا في سبتمبر. ماذا علينا أن نفعل؟ نحن في سبتمبر، هل علي أن أبارك لليفربول؟ لن أشك في اللاعبين ولو للحظة واحدة. يتوقع الناس منا أن نفوز بكل مباراة ونجمع في الموسم 100 نقطة".

وأضاف أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم "أهنئ بشدة نورويتش على ما قدمه. لم تسنح له فرص كثيرة، عكس بورنموث الذي حظي بفرص أكثر أمامنا، لكن في النهاية لم نكن أقوياء بشكل كاف على الصعيدين الدفاعي والهجومي. علينا التعلم من ذلك".

وأتم المدرب البالغ عمره 48 عاما "كنا على علم بجودة نورويتش لأنه دمر دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي. لديهم ثقة بالنفس. في لحظات لم نلعب بشكل جيد. أتيحت لنا فرص لنتعادل لكن في النهاية أهنئهم".

فقد سيتي نقطتين بالتعادل أمام توتنام وأضاع 3 أخرى بالسقوط أمام نورويتش، وهو ما جعل ليفربول يغرد وحيدا في صدارة البطولة.

ويحل سيتي ضيفا على شاختار دونتسك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، البطولة القارية التي يشارك فيها باعتباره بطل إنجلترا.

ثم يوم السبت يعود للمنافسة المحلية باستضافة واتفورد في الدوري.

طالع أيضا

شاهد هدفي الأهلي أمام كانو سبورت

بيراميدز يتعادل مع شباب بلوزداد في الكونفدرالية

الزمالك يخسر في السنغال لكن أمله قائم في دوري الأبطال

برشلونة يسحق فالنسيا 5-2

ميتشو: خسرنا أمام فريق قوي ولن أفرط في التأهل

ماذا يفعل الزمالك حين يخسر ذهابا في دور الـ32؟

مانشستر سيتي جوارديولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 17 دقيقة | إفريقيا
سيميوني عن السقوط أمام سوسيداد: كل شيء يقلقني 47 دقيقة | أوروبا
جوارديولا بعد الخسارة: لا تنسوا أننا بشر.. وهل علي أن أبارك لليفربول؟ 57 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - حفلة تحت أنظار ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية ساعة | أوروبا
ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر ذهاب دور الـ 32 في إفريقيا.. تحذير شديد ساعة | إفريقيا
بالفيديو - مع كونتي لا يعرفون إلا الفوز.. إنتر يهزم أودينيزي وينفرد بالصدارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 مباراة الأهلي وكانو سبورت غير منقولة على قناة مصرية

قد ينال إعجابك