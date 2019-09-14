جوارديولا بعد الخسارة: لا تنسوا أننا بشر.. وهل علي أن أبارك لليفربول؟

دافع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن لاعبيه بعد خسارته يوم السبت أمام مضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الأولى لبطل إنجلترا في الموسم الحالي.

وقال الإسباني بعد المباراة:"نيكو (نيكولاس أوتاميندي) لم يعلم أن أحدا يتجه نحوه ولم يخبره أحد بذلك. أحيانا تدرك أننا نخطئ. ننسى أحيانا أن هؤلاء بشر. كرة القدم تتغير بسرعة، قد تخفق، علي البحث ماذا أستطيع أن أفعل لأساعدهم. لطالما دافعنا جيدا في الكرات الثابتة، هذه ليست نقطة ضعف في فريقنا. نيكو وجون (ستونز) لعبا كثيرا معا وشاركا بقوة فيما حققناه. (فينسنت) كومباني في بلجيكا الآن وايمريك لابورت مصاب، هؤلاء هم المدافعون الموجودون الآن".

وأخفق أوتاميندي مدافع سيتي وتسبب في استقبال فريقه لهدف ثالث صعب مهمة حامل اللقب في العودة أمام مضيفه الصاعد من دوري الدرجة الثانية.

وابتعد ليفربول متصدر ترتيب البطولة بفارق 5 نقاط عن سيتي الوصيف، وهو أمر قلل من شأنه المدرب الأسبق لبرشلونة بالقول:"الفارق 5 نقاط لكن لازلنا في سبتمبر. ماذا علينا أن نفعل؟ نحن في سبتمبر، هل علي أن أبارك لليفربول؟ لن أشك في اللاعبين ولو للحظة واحدة. يتوقع الناس منا أن نفوز بكل مباراة ونجمع في الموسم 100 نقطة".

وأضاف أحد أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم "أهنئ بشدة نورويتش على ما قدمه. لم تسنح له فرص كثيرة، عكس بورنموث الذي حظي بفرص أكثر أمامنا، لكن في النهاية لم نكن أقوياء بشكل كاف على الصعيدين الدفاعي والهجومي. علينا التعلم من ذلك".

وأتم المدرب البالغ عمره 48 عاما "كنا على علم بجودة نورويتش لأنه دمر دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي. لديهم ثقة بالنفس. في لحظات لم نلعب بشكل جيد. أتيحت لنا فرص لنتعادل لكن في النهاية أهنئهم".

فقد سيتي نقطتين بالتعادل أمام توتنام وأضاع 3 أخرى بالسقوط أمام نورويتش، وهو ما جعل ليفربول يغرد وحيدا في صدارة البطولة.

ويحل سيتي ضيفا على شاختار دونتسك الأوكراني يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، البطولة القارية التي يشارك فيها باعتباره بطل إنجلترا.

ثم يوم السبت يعود للمنافسة المحلية باستضافة واتفورد في الدوري.

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