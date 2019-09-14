بالفيديو - مع كونتي لا يعرفون إلا الفوز.. إنتر يهزم أودينيزي وينفرد بالصدارة

لا يعرفون إلا الفوز مع كونتي.. هذا ما يحدث مع إنتر ميلان الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي على أودينيزي وانفرد بالصدارة.

واستغل إنتر تعثر يوفنتوس الذي تعادل مع فيورنتينا، وفاز على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد في الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

ووصل إنتر إلى النقطة التاسعة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد أودينيزي الطرف الثاني في المباراة عند النقطة 3 في المركز الـ14.

وسجل هدف فوز إنتر لاعب الوسط وستيفانو سينسي في الدقيقة 44.

بدأ إنتر المباراة بالطريقة المعتادة للمدرب أنطونيو كونتي وهي 3-5-2 وتشكيل يتكون من سمير هاندنوفيتش في حراسة المرمى.

وثلاثي دفاع دييجو جودين وستيفان دي فيرج وميلان سكيرينار.

ثم خماسي وسط أنطونيو كاندريفا ونيكولا باريلا وماريسلو بروزوفيتش وسينسي وكوادو أسامواه.

خلف ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وماتيو بوليتانو.

سيطر إنتر على مجريات اللعب وهدد مرمى أودينيزي أكثر من مرة في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 35 تعرض رودريجو دي بول مهاجم أودينيزي للطرد بعدما ضرب كاندريفا بدون كرة.

إلى أن جاء هدف الفوز برأسية من لاعب الوسط سينسي بعد عرضية كاندريفا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة إنتر على مجريات اللعب وهدد أبناء كونتي مرمى الضيوف أكثر من مرة بتسديدات قوية من كل الاتجاهات إلا أن الحارس خوان موسو أنقذ مرماه من فرص كثيرة.

ودفع كونتي بالمهاجم أليكسيس سانشيز في الدقائق الأخيرة من المباراة وأهرد فرصة سهلة داخل منطقة الجزاء كادت تضاعف النتيجة. قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

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