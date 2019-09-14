نيمار: لا أهتم لصافرات جماهير سان جيرمان ضدي

أبدى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عدم اهتمامه لصافرات جماهير فريقه ضده التي ظهرت خلال مباراة ستراسبورج.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وفاز سان جيرمان على ستراسبورج بهدف قاتل سجله نيمار في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي في أول مباراة يلعبها النجم البرازيلي هذا الموسم.

وخلال المباراة وكلما لمس نيمار الكرة أطلقت جماهير فريقه صافرات الاستجهان ضده بسبب ما بدر منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ورغبته في الرحيل عن العملاق الباريسي.

ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات نيمار عقب المباراة قائلا: "أنا أفهم أن الأمر صعب بالنسبة لجماهير الفريق بعد عودتي للمشاركة".

وأضاف "لعبنا ضد فريق يدافع بقوة ويعتمد على المرتدات، وتمكنا من تسجيل هدف الفوز والحصول على نقاط المباراة".

وعاد للحديث عن صافرات الجماهير "بالنسبة لي أنا هادئ جدا والجميع يعلم ما حدث، أتفهم صعوبة الموقف على الجماهير".

وشدد "من الآن فصاعدا إذا كانوا يريدون إطلاق الصافرات ضدي لا مشكلة لدي، ولكن هناك أكثر من 25 لاعبا في الفريق ولا يمكن تركيز الهجوم على لاعب واحد فقط".

وأكمل "اللاعبون الآخرون في الفريق لا يستحقون أن يعيشوا في مثل هذا الموقف في كل مباراة، لدينا فريق كامل وعلينا جميعا أن ندعم النادي وأن يكون الجمهور خلف الفريق، معا سنكون أقوى".

وبسؤاله إذا كانت لديه رسالة لجماهير فريقه رد نيمار قائلا: "لا.. لا يوجد أي رسالة لهم فقط أشكر زملائي في الفريق على السماح لي بتسجيل الهدف".

على جانب آخر نقل الصحفي في شبكة أخبار سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو تعليق نيمار على صافرات جماهير باريس ضده قائلا: "أعرف أن كل مباراة سألعبها ستكون بمثابة مواجهة خارج أرضنا".

وكان يرغب نيمار في الرحيل عن سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الماضية ودخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في مفاوضات معه قبل أن يقرر ناديه الفرنسي الإبقاء عليه وعدم بيعه.

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