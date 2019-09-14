بالفيديو - التعادل الثاني.. نوير ينقذ بايرن من الخسارة أمام لايبزج المتصدر

فشل بايرن ميونيخ في الفوز على ريد بول لايبزج وانتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1 ضمن الجولة الرابعة للدوري الألماني.

وتعادل بايرن للمرة الثانية في الدوري الألماني هذا الموسم، ليصل إلى النقطة 8 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

كما رفع لايبزج رصيده إلى النقطة 10 ليحافظ على تصدره لجدول ترتيب الدوري الألماني.

تقدم بايرن عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وتعادل لايبزج بهدف سجله إيميل فورسبيرج.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تألق مانويل نوير وأنقذ مرمى بايرن من عدة فرص خطيرة كادت تمنح الفوز لأصحاب الأرض.

اعتمد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن على تشكيل يتكون من نوير وبينجامين بافارد ونيكلاس شولي وجيروم بواتينج الذي دخل التشكيل الأساسي في اللحظات الأخيرة بعد إصابة دافيد ألابا، بالإضافة إلى الظهير الايسر لوكاس هيرنانديز.

أمامهم كل من جوشوا كيميتش وتياجو ألكانتارا وسيرجي جنابري وكينجيسلي كومان وتوماس مولر والمهاجم ليفاندوفسكي.

بدأ بايرن المباراة بالهجوم وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 3 من انفراد بالمرمى، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نفذها فورسبيرج.

وشارك فيليبي كوتينيو في الشوط الثاني في محاولات لتنشيط هجوم بايرن من أجل إحراز الهدف الثاني لكن صاحب الأرض كان أفضل.

وكان بايرن تعادل في الجولة الأولى للدوري الألماني ضد هيرتا برلين.

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