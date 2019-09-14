فايلر: صعوبة المباراة لم تكن في كانو سبورت فقط.. سعيد من أجل الأهلي

تحدث ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن انتصاره الأول في بداية مشواره مع المارد الأحمر، مشيرا إلى "النتيجة ستساعدنا في الإياب".

وانتصر الأهلي بثنائية مقابل لا شيء أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر: "كنا الأقرب في التسجيل في الشوط الأول ولكننا أهدرنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني ترجمناها بنجاح".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ترجمنا الفرص لأهداف في الشوط الثاني وبكل تأكيد تلك النتيحة ستساعدنا في الإياب".

وواصل "صعوبة المباراة لم تكن في كانو سبورت فقط ولكن في أرضية الملعب".

وتابع "أرضية الملعب كانت صعبة للغاية وتسببت لنا في مشاكل عديدة. سعيد للغاية بمواجهة فريق مثل كانو سبورت الذي يلعب كرة جيدة وخرجنا بشباك نظيفة".

وأكمل حديثه قائلا: "سعيد بالفوز الأول مع الأهلي. التوفيق كان حليفا لنا في التغييرات التي صنعت الفارق. سعيد من أجل اللاعبين ومن أجل الأهلي".

واستمر "من الصعب شرح الآن ما حققته في بداية عملي مع الأهلي. تسلمت الفريق منذ أسبوعين فقط وسأعمل جاهدا مع اللاعبين لتطبيق فكري في المستقبل ليظهر الفريق بشكل مختلف".

وعن إصابة أيمن أشرف، قال فايلر "أتمنى أن تكون الإصابة خفيفة".

وأتم "أمامنا وقت كافي الآن للاستعداد لمواجهة الزمالك في السوبر".

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

ثنائية الأهلي أمام كانو سبورت جاءت في الشوط الثاني عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان في الدقيقة 62 و83.

وتعد مواجهة كانو سبورت هي الأولى لـ الأهلي تحت قيادة فايلر والثالثة له في دوري الأبطال هذا الموسم بعد مواجهتي أطلع برة من جنوب السودان.

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