كلوب: قوة صلاح البدنية ساهمت في الفوز على نيوكاسل

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمستوى محمد صلاح البدني في مباراة نيوكاسل التي انتهت بفوز فريقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول 3-1 على نيوكاسل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ناديه الرسمي: "بدأت أستمتع بعد 25 دقيقة بعدما سجلنا هدف التعادل، كنا بحاجة إلى ذلك لأن نيوكاسل بدأ المواجهة بشكل جيد واعتمد على الهجمات المرتدة وكان من الصعب الضغط عليهم".

واستمر في حديثه "كنت أفكر في الدفع بساديو في وسط الهجوم مع بداية المباراة ولكن الأمر لم ينجح وتعرض أوريجي للإصابة وغادر الملعب وشارك بدلا منه فيرمينو وعاد ماني للجانب الأيسر".

وأشاد بالنجم المصري محمد صلاح قائلا: "مو كان قويا جدا اليوم في المواقف الفردية ضد لاعبين يمتازون بالقوة الجسدية".

وأكمل "بعد ذلك سيطرنا على اللعب وفزنا بالكثير من الكرات الثانية ولم يعد هناك هجمات مرتدة علينا، لذلك كانت مباراة جيدة جدا".

وانتقل لحديث عن التحكيم متعجبا "الـVAR لم يتدخل رغم تعرض جويل ماتيب لإعاقة داخل منطقة الجزاء".

وأضاف "ذهبت للحكم الرابع وأخبرني أنهم عادوا للفيديو وتأكدوا أن اللعبة لا يوجد بها أي خطأ وتفاجئت بما قاله".

وتابع "كانت ركلة جزاء واضحة ولكن بما أننا فزنا لن نتوقف كثيرا للحديث عنها، ولكن إذا كنا خسرنا المباراة لكنت تحدثت بشكل مختلف عن هذه اللعبة".

وأتم "اللعبة كانت واضحة للغاية والموقف أشبه بالمصارعة وليس كرة القدم، ماتيب تعرض للإعاقة في الهواء وفي الماضي لم نكن بحاجة إلى الـVAR لاحتساب مثل هذه الأخطاء لذلك يجب ألا نستخدمها الآن فقط يطلق الحكم صافرته ويشير إلى نقطة الجزاء".

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