أبراهام بعد ثلاثيته: آمل أن يكون موسمي

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - تشيلسي - ولفرهامبتون

يأمل تامي أبراهام مهاجم تشيلسي أن يكون هذا موسم تألقه بعد ثلاثية سجلها في انتصار البلوز 5-2 على ولفرهامبتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وارتقى أبراهام لصدارة هدافي البطولة بزيارته لشباك ولفرهامبتون 3 مرات ليرفع رصيد أهدافه إلى 7.

وبات أبراهام أصغر لاعب في تاريخ البلوز يسجل ثلاثية في الدوري، عمره 21 عاما و337 يوما.

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وقال بعد المباراة: "اليوم سارت خطتنا بشكل جيد، كنا محبطين من نتيجة شيفيلد (التفريط في التقدم بهدفين لتنتهي بتعادل)، وجلبنا هذا الإحباط إلى مباراة اليوم كي تصبح حافزا.. تدربنا بجهد كبير منذ العودة من التوقف الدولي".

وبشأن أدائه الرائع "آمل أن يكون هذا موسمي، علي مواصلة العمل بكد في كل حصة تدريبة وفي كل مباراة. كل مباراة أرغب في إثبات نفسي للمدرب".

وعن الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال فريقه عدة أهداف "كنا نود الخروج بشباك نظيفة بالطبع ولكن كان هناك بعض اللحظات المهمة في المباراة، كنا جيدين في الهجمات المرتدة وعلينا مواصلة المضي قدما".

وبات تشيلسي سادسا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط وحقق انتصاره الثاني في الدوري مع مدربه الجديد فرانك لامبارد.

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