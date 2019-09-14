سولشاير بعد فوز صعب على ليستر: أجبرونا على الدفاع لفترة طويلة

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه أجبر على الدفاع أمام ليستر سيتي.

الشياطين الحمر تخطوا عقبة الثعالب بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها ماركوس راشفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير عقب اللقاء: "إنها المرة الأولى منذ بداية الموسم التي نجبر فيها على الدفاع لفترة طويلة. سيطرنا على مجريات بعض المباريات الأخرى لكن في هذا اللقاء شاهدنا فريقا قادرا على الدفاع في نصف ملعبه".

وأضاف "ليستر فريق جيد يرغب في التواجد بين الأربعة الكبار. أن نحافظ على نظافة شباكنا فهذا شيء عظيم لكن علينا ألا نتحمس كثيرا فبإمكاننا تقديم أداء أفضل. دافعنا كفريق جيد".

وعن أداء مدافع هاري ماجواير، أتم "عندما تلعب أمام مهاجم كجيمي فاردي فإن يتوجب أن تكون في كامل تركيزك لأنه إن تأخرت في خطوة فهو من خلفك، وأعتقد أن ماجواير قدم أداء جيدا".

وارتقى يونايتد للمركز الرابع في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط، بينما تراجع ليستر للمركز الخامس ولديه نفس الرصيد من النقاط.

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