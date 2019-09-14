هازارد عن مشاركته مع ريال مدريد: أتمنى أن تكون بداية لشيء جميل

تمنى إدين هازارد لاعب ريال مدريد أن تكون مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق بداية لشيء جميل.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الملكي المُثقل بالإصابات استفاد من عودة جيمس رودريجيز وإدين هازارد الذي تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، لينجو من فخ ضيفه ليفانتي (طالع التفاصيل).

وهازارد قال عن بدايته مع ريال مدريد، عقب المباراة: "أتمنى أن تكون بداية لشيء جميل جدا".

وأضاف "منذ اللحظة الأولى أردت اللعب هنا في البيرنابيو والآن أتمنى أن تكون هذه بداية شيء جميل للغاية. أريد أن أستمتع بكرة القدم مع زملائي في الفريق ومواصلة لعب المباريات. إنه ملعب جميل والجماهير يدعمون الفريق دائمًا".

وتابع "سعيد للعودة إلى أرض الملعب وللفوز أيضا، عندما تعود من إصابة فمن الصعب العودة سريعا إلى نفس الإيقاع وتحتاج إلى بعض الوقت. كان أهم شيء اليوم هو الفوز وقد قدمنا أداء جيدا".

وأتم "بعد تعادلين كنا بحاجة للفوز في ملعبنا، الفريق استحق الفوز. أرددنا النقاط الثلاث وكسب الثقة. الآن ننتظر مباريات صعبة أمام باريس وإشبيلية ونحن مستعدون".

فوز الميرينجي رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة، بينما تقهقر ليفانتي للمركز الخامس متوقفا رصيده عن 6 نقاط.

ريال مدريد سيحل ضيفا على باريس سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر.

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