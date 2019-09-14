زيدان: كنت دائما أريد بقاء جيمس.. وكلنا سعداء بما يقدمه بنزيمة

أكال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد المديح لثنائي الفريق جيمس رودريجيز وكريم بنزيمة بعد الانتصار الشاق على ليفانتي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الملكي المُثقل بالإصابات استفاد من عودة جيمس رودريجيز وإدين هازارد الذي تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، لينجو من فخ ضيفه ليفانتي (طالع التفاصيل).

وزيدان قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سأبقى مع الإيجابيات، لقد لعبنا 45 دقيقة بطريقة جيدة. في الشوط الثاني لعبوا بشكل أفضل منا ولكننا انتصرنا بالنهاية".

وانعرج للإشادة بلاعبه الكولومبي "جيمس لعب بشكل جيد جدا جدا. عندما تكون الكرة معه كنت أشعر بالراحة، في النهاية كلفه هذا مجهودا على المستوى البدني لكنه كان متحمسًا للغاية. كنت دائما أريد أن يكون معنا".

وأضاف "رودريجيز دائما يعطي كل شيء في أرض الملعب. يملك شخصية عظيمة. لقد مات بدنيا اليوم لكنه أعطى كل شيء. أنا سعيد له".

وعن عودة هازارد "نحن ندير لاعبين غير مستعدين بدنيا بعد، لقد تمكنا من الحصول على هازارد لكنه سيكون أفضل عندما يتدرب أكثر. آمل ألا يكون لدي أي إصابات مستقبلا".

وتابع "لقد فقدنا الكثير من اللاعبين، بعضهم ليسوا في جاهزيتهم، ولهذا السبب لم يبدأ هازارد أساسيا.. من الجيد للفريق أن يعاني ويضيف النقاط، هذا سوف نجني ثماره مستقبلا".

ولفت المدرب الفرنسي إلى "هدف مايورال تركنا نعاني، في الشوط الثاني عانينا كثيرا ولكن يجب أن نبقى إيجابيين.. إذا لعبنا 90 دقيقة بنفس جودة أول 45 دقيقة سنصل إلى ما نخطط له".

وواصل "لا أريد أن أبحث عن أعذار، لكن كاسيميرو على سبيل المثال لم يكن قادرا على الاستمرار، وواجه راموس بعض المشاكل منعته من الاستمرار".

وشدد "كاسيميرو متعب ولم نكن نريد المخاطرة. هازارد جيد جدا مع الكرة. يحتاج إلى تدريب أكثر، لقد تدرب فقط 4 مرات. لا أريد المزيد من المصابين".

وعن مهاجمه بنزيمة الذي سجل هدفين "كلنا سعداء برؤية كريم على هذا النحو، علينا أن نستمر، مع العلم أنه يتعين علينا أن نتحسن. نعرف أنه يمكننا تحسين الكثير في هذا الفريق، يجب أن نلعب بشكل أفضل. أعتقد أن هذا ما سيحدث".

وأسهب في المديح "لا يمكن إخبار كريم إلا بالاستمرار. لا شيء آخر. كان التصفيق مستحقا تماما".

وبشأن إهدار لاعبه البرازيلي للفرص "عمر فينيسيوس جونيورز 18 عامًا. الشيء المهم هو إنشاء الفرص والاستمرار بالمحاولة. الباقي سيأتي شيئا فشيئا. يجب أن يتحلى بالإصرار".

وأتم "عندما أنظر إلى مقاعد البدلاء أجد ما أملك من اللاعبين واللعب على إمكانياتهم. يتعين على المدربين التكيف مع اللاعبين".

فوز الميرينجي رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة، بينما تقهقر ليفانتي للمركز الخامس متوقفا رصيده عن 6 نقاط.

ريال مدريد سيحل ضيفا على باريس سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر.

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