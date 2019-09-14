التشكيل – مفاجآت ميتشو.. أبو جبل وعنتر أساسيان مع الزمالك ضد جينيراسيون

اعتمد ميلوتن سريدوييفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك على محمد أبو جبل كأساسي أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت على ملعب الأخير في الثامنة مساءً في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويعود محمد عنتر للظهور من جديد كأساسي للمرة الأولى مع ميتشو.

ويلعب عنتر كجناح ومعه عبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما"، بينما يحمي وسط الزمالك الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد.

ويستمر محمد عبد الشافي في مركزه كظهير أيسر مع ثلاثي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

وخرج أشرف بنشرقي من قائمة الزمالك بالكامل، بينما يجلس على مقاعد بدلاء كل من: محمد عواد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – خالد بوطيب – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – محمود عبد العزيز "زيزو".

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: طارق حامد – فرجاني ساسي.

الوسط الهجومي: عبد الله جمعة – يوسف أوباما – محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد.

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