التشكيل - النني أساسي لأول مرة مع بشكتاش

يظهر محمد النني أساسيا لأول مرة مع فريقه بشكتاش في مواجهة غازي عنتاب ضمن الجولة الرابعة للدوري التركي.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

وانتقل محمد النني قبل أسابيع من صفوف أرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش التركي.

وشارك النني مرة واحدة فقط مع بشكتاش أمام عمراني سبور احتياطيا في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

وجاء تشكيل بشكتاش كاملا كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: جوكان – فيدا – فيكتور رويز – كانير إريكن.

الوسط: محمد النني – طوروقخان – عبد الله ديابي.

الهجوم: آدم لياليتش – كيفين نوكودو – جوفين.

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