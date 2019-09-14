التشكيل - النني أساسي لأول مرة مع بشكتاش

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 18:12

كتب : FilGoal

محمد النني - بشكتاش

يظهر محمد النني أساسيا لأول مرة مع فريقه بشكتاش في مواجهة غازي عنتاب ضمن الجولة الرابعة للدوري التركي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وانتقل محمد النني قبل أسابيع من صفوف أرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش التركي.

وشارك النني مرة واحدة فقط مع بشكتاش أمام عمراني سبور احتياطيا في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي السابقة.

أخبار متعلقة

حوار - النني: أعشق أسلوب مدربي الذي يشبه بيب وكلوب.. وأحمد حسن سيقتلني مدير بشكتاش يوضح سبب الإصرار على ضم النني بالفيديو – النني كاد يُسجل في ظهوره الأول مع بشكتاش

وجاء تشكيل بشكتاش كاملا كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: جوكان – فيدا – فيكتور رويز – كانير إريكن.

الوسط: محمد النني – طوروقخان – عبد الله ديابي.

الهجوم: آدم لياليتش – كيفين نوكودو – جوفين.

طالع أيضا:

بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل

بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي

إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب

مورينيو يعترف بفضل ميسي عليه

مصر للمقاصة.. وحلم كأس العالم للأندية

محمد النني بشكتاش

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد بعد خماسية ولفرهامبتون: مواهب تشيلسي أثبتت أحقيتها 10 دقيقة | أوروبا
التشكيل - أحمد علي يقود بيراميدز ضد شباب بلوزداد.. وتغييرات في الدفاع والوسط 20 دقيقة | إفريقيا
5 آلاف مشجع يحضرون مباراة الاتحاد والعربي الكويتي 22 دقيقة | مصر
هازارد عن مشاركته مع ريال مدريد: أتمنى أن تكون بداية لشيء جميل 29 دقيقة | أوروبا
زيدان: كنت دائما أريد بقاء جيمس.. وكلنا سعداء بما يقدمه بنزيمة 35 دقيقة | أوروبا
استراحة في إنجلترا - نورويتش (2) سيتي (1).. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الشوط الثاني – كانو سبورت (0) - (0) الأهلي.. التغيير الأول لـ فايلر 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

قد ينال إعجابك