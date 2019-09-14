بالفيديو - أبراهام يبدع بثلاثية في سحق تشيلسي لولفرهامبتون

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 18:07

كتب : FilGoal

أبراهام

سحق تشيلسي مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 5-2 يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وكان مهاجمه اليافع تامي أبراهام نجم المباراة الأول.

وارتقى أبراهام لصدارة هدافي البطولة بزيارته لشباك ولفرهامبتون 3 مرات ليرفع رصيد أهدافه إلى 7 متخطيا سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 6 أهداف حتى الآن.

وبات أبراهام أصغر لاعب في تاريخ البلوز يسجل ثلاثية في الدوري، عمره 21 عاما و337 يوما.

أخبار متعلقة

سام مرسي يشارك في تعادل ويجان.. وحجازي يواصل الغياب عن وست بروميتش استراحة – كانو سبورت (0) - (0) الأهلي.. تعرف على كل ما حدث في الشوط الأول ماني عن أزمته مع صلاح: أمور تحدث.. تصافينا لنعود أصدقاء بشكل طبيعي التشكيل - دي بروين ومحرز على مقاعد البدلاء.. وأجويرو يقود سيتي ضد نورويتش

وبات تشيلسي سادسا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط وحقق انتصاره الثاني في الدوري مع مدربه الجديد فرانك لامبارد.

وافتتح فيكايو توموري أهداف الضيوف في الدقيقة 31 بهدف من تسديدة بعيدة وعزز أبراهام النتيجة في الدقيقة 34 بهدف سجله من داخل منطقة جزاء ولفرهامبتون.

وأحرز أبراهام ثاني أهدافه في الدقيقة 41 بضربة رأس للكرة بعد تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو، وسجل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 55 بطريقة رائعة بعد مراوغة لمدافع ولفرهامبتون ثم التسديد في الشباك.

وسجل رومان سايس لاعب المغرب أول هدف ولفرهامبتون في الدقيقة 69 بضربة رأس إثر ركلة ركنية، وأحرز زميله باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد متابعة ناجحة للكرة المرتدة من يد حارس تشيلسي.

واختتم تشيلسي استعراضه الرائع بهدف خامس سجله ميسون ماونت في الدقيقة 96 بعد اختراق لمنطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

واستمرت معاناة ولفرهامبتون في البطولة وتوقف رصيده عند 3 نقاط دون أي فوز وتراجع للمركز 19 في الترتيب.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على كريستال بالاس في الجولة المقبلة بينما تنتظر تشيلسي مواجهة قوية في ملعبه أمام ليفربول بطل أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري.

وفي ملعب فالمر كاد برايتون يهزم ضيفه بيرنلي بهدف سجله نيال موباي في الدقيقة 51 لكن جيف هندريك أحرز هدفا متأخرا في الدقيقة 91 منهيا المباراة بالتعادل.

وسقط شيفيلد يونايتد على ملعبه أمام ساوثامبتون بهدف سجله موسى دجينيبو في الدقيقة 66.

طالع أيضا:

بالفيديو - هدف وفرصة مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام نيوكاسل

بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي

إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب

مورينيو يعترف بفضل ميسي عليه

مصر للمقاصة.. وحلم كأس العالم للأندية

تشيلسي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبث مباراتنا ضد ماليندي 2 دقيقة | مصر
لامبارد بعد خماسية ولفرهامبتون: مواهب تشيلسي أثبتت أحقيتها 12 دقيقة | أوروبا
التشكيل - أحمد علي يقود بيراميدز ضد شباب بلوزداد.. وتغييرات في الدفاع والوسط 22 دقيقة | إفريقيا
5 آلاف مشجع يحضرون مباراة الاتحاد والعربي الكويتي 24 دقيقة | مصر
هازارد عن مشاركته مع ريال مدريد: أتمنى أن تكون بداية لشيء جميل 31 دقيقة | أوروبا
زيدان: كنت دائما أريد بقاء جيمس.. وكلنا سعداء بما يقدمه بنزيمة 37 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الشوط الثاني – كانو سبورت (0) - (1) الأهلي.. جووووووووول 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

قد ينال إعجابك