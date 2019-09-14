بالفيديو - أبراهام يبدع بثلاثية في سحق تشيلسي لولفرهامبتون

سحق تشيلسي مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 5-2 يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وكان مهاجمه اليافع تامي أبراهام نجم المباراة الأول.

وارتقى أبراهام لصدارة هدافي البطولة بزيارته لشباك ولفرهامبتون 3 مرات ليرفع رصيد أهدافه إلى 7 متخطيا سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 6 أهداف حتى الآن.

وبات أبراهام أصغر لاعب في تاريخ البلوز يسجل ثلاثية في الدوري، عمره 21 عاما و337 يوما.

وبات تشيلسي سادسا في ترتيب البطولة ورفع رصيده إلى 8 نقاط وحقق انتصاره الثاني في الدوري مع مدربه الجديد فرانك لامبارد.

وافتتح فيكايو توموري أهداف الضيوف في الدقيقة 31 بهدف من تسديدة بعيدة وعزز أبراهام النتيجة في الدقيقة 34 بهدف سجله من داخل منطقة جزاء ولفرهامبتون.

وأحرز أبراهام ثاني أهدافه في الدقيقة 41 بضربة رأس للكرة بعد تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو، وسجل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 55 بطريقة رائعة بعد مراوغة لمدافع ولفرهامبتون ثم التسديد في الشباك.

وسجل رومان سايس لاعب المغرب أول هدف ولفرهامبتون في الدقيقة 69 بضربة رأس إثر ركلة ركنية، وأحرز زميله باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد متابعة ناجحة للكرة المرتدة من يد حارس تشيلسي.

واختتم تشيلسي استعراضه الرائع بهدف خامس سجله ميسون ماونت في الدقيقة 96 بعد اختراق لمنطقة الجزاء من الجهة اليسرى.

واستمرت معاناة ولفرهامبتون في البطولة وتوقف رصيده عند 3 نقاط دون أي فوز وتراجع للمركز 19 في الترتيب.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على كريستال بالاس في الجولة المقبلة بينما تنتظر تشيلسي مواجهة قوية في ملعبه أمام ليفربول بطل أوروبا ومتصدر ترتيب الدوري.

وفي ملعب فالمر كاد برايتون يهزم ضيفه بيرنلي بهدف سجله نيال موباي في الدقيقة 51 لكن جيف هندريك أحرز هدفا متأخرا في الدقيقة 91 منهيا المباراة بالتعادل.

وسقط شيفيلد يونايتد على ملعبه أمام ساوثامبتون بهدف سجله موسى دجينيبو في الدقيقة 66.

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