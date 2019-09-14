سام مرسي يشارك في تعادل ويجان.. وحجازي يواصل الغياب عن وست بروميتش

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 17:55

كتب : FilGoal

سام مرسي - ويجان

واصل محترفنا المصري أحمد حجازي الغياب عن فريقه وست بروميتش ألبيون في الآونة الأخيرة، بعدما لم يتواجد في القائمة أمام فولام.

سام مرسي

النادي : ويجان

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

ويجان
وست بروميتش

الباجيز واجهوا مضيفه اللندني ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب"، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحجازي لم يحضر في قائمة فريقه للقاء لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي لحقت وغيّبته عن الفريق طوال الجولات الماضية.

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وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، وأشار مدربه سلافين بيليتش إلى أنه من المتوقع عودته في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وفي نفس المسابقة شارك سام مرسي بشكل أساسي في تعادل ويجان مع هال سيتي بهدفين لمثلهما.

وحصل الدولي المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 23.

وست بروميتش يتواجد في المركز الرابع برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر سوانزي سيتي.

أما ويجان فيقبع في المركز الـ22 (الثالث من أسفل) برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

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