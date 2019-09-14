التشكيل - دي بروين ومحرز على مقاعد البدلاء.. وأجويرو يقود سيتي ضد نورويتش

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

أجويرو وكيفين دي بروين

فضل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عدم الدفع بنجم الفريق كيفين دي بروين أساسيا أمام نورويتش سيتي

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

ليفربول

ويلعب مانشستر سيتي ضد نورويتش سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس دي بروين على مقاعد البدلاء بعدما شارك في مباراتي منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الماضية.

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كما يجلس أيضا النجم الجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

بينما يقود سيرجيو أجويرو هجوم حامل لقب الدوري الإنجليزي أمام الصاعد حديثا للبريميرليج.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كاملا كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز – نيكولاس أوتاميندي – زينتشينكو.

الوسط: رودريجو – إليكاي جوندوجان – ديفيد سيلفا.

الهجوم: بيرناردو سيلفا - أجويرو – رحيم سترلينج.

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