بالفيديو - ساري يفشل في اختباره الأول.. تعادل سلبي لـ يوفنتوس أمام فيورنتينا

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 17:18

كتب : إسلام أحمد

كريستيانو رونالدو - فيورنتينا - الدوري الإيطالي

فقدّ يوفنتوس نقطتين بشكل مبكر في الموسم أثناء ظهور ماوريسيو ساري الأول على المقاعد الفنية بالعودة بتعادل سلبي أمام فيورنتينا.

يوفنتوس فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بملعب أرتيمو فرانكي في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

ساري اعتمد على نفس التشكيل دون أي تغيير، إذ بدأ بدانيلو على الرواق الأيمن بدلا من دي تشيليو، كما تواجد ماتيس دي ليخت كأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

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في المقابل غيّر فينتشينزو مونتيلا أفكاره الفنية بعد الخسارة أمام نابولي وجنوى ودخل اللقاء بثلاثي دفاعي بدلا من 4 في المباراتين السابقتين.

8 دقائق فقط كانت كافية وخرج البرازيلي دييجو كوستا جناح يوفنتوس بسبب الإصابة وعوضه فدريكيو بيرنارديسكي الذي حل بديلا وسمع صافرات الاستجهان من جماهير فريقه السابق.

الضغط العالي من لاعبي البنفسجي على يوفنتوس كاد أن يسفر عن هدف أول لريبيري لولا تدخل من الحارس تشيزيني في أول ربع ساعة من بداية اللقاء.

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ضغط الفيولا تواصل وتسديدة جديدة من الفرنسي جاءت سهلة في يد الحارس البولندي، في المقابل تصدى دراجوفسكي لتسديدة بلايز ماتويدي الصاروخية.

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محاولات من الفريقين ظلت دون أدنى خطورة حقيقية على الحارسين.

انحسر اللعب في نصف الملعب بين الطرفين مع محاولات من فيورنتينا لتسجيل هدف في ظل السيطرة على نصف الملعب، في المقابل اعتمد يوفنتوس على المرتدات.

الغاني المخضرم برنس بواتينج كاد أن يسجل هدفا قاتلا لكن رأسيته جاءت بجوار القائم الأيسر دون تهديد حقيقي في الدقائق الأخيرة.

فيورنتينا عقب صافرة النهاية ضمّن النقطة الأولى من الموسم الحالي، في المقابل باتت صدارة يوفنتوس مُهددة بالفقدان بعدما ارتفع رصيده إلى 7 نقاط، قبل نهاية مباريات الجولة.

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