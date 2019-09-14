الأهرام اسكواش - مؤتمر صحفي الأحد لإعلان تفاصيل بطولتي العالم للسيدات والرجال الدولية

يعقد غدا الأحد مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل بطولتي العالم للسيدات والرجال الدولية للاسكواش المقرر إقامتهما أمام أهرامات الجيزة.

وتقام بطولة العالم للسيدات والأهرام الدولية للرجال في نفس التوقيت من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويبلغ إجمالي مجموع جوائز بطولة العالم للسيدات 430 ألف دولار كقيمة قياسية لم تحدث من قبل بعدما قرر البنك التجاري الدولي CIB بصفته راعي البطولة، دفع 100 ألف دولار على قيمة الجائزة.

أما مجموع جوائز بطولة الرجال فيبلغ قيمته 185 ألف دولار وتعتبر من البطولات الكبرى في الموسم.

ويقام المؤتمر في حضور رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري وحسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وعمرو منسي مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة I-EVENTS.

وتدخل مصر البطولتين بمشاركة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، وعلي فرج المصنف الأول عالميا على مستوى الرجال

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