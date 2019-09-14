التشكيل – الشيخ وفتحي أساسيان.. مروان يقود هجوم الأهلي ضد كانو سبورت

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 17:05

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أحمد الشيخ - الأهلي - أطع برة

اعتمد ريني فايلر المدير الفني الجديد لـ الأهلي على أحمد الشيخ كأساسي أمام كانو سبورت.

الأهلي يواجه كانو سبورت في غينيا الاستوائية في السادسة مساءً في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

أحمد الشيخ أساسي لأول مرة منذ مشاركته في الدوري أمام بيراميدز الموسم الماضي في لقاء انتهى بثنائية مقابل هدف للأخير.

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ويلعب رمضان صبحي بجانب أحمد الشيخ ووسطهما محمد مجدي "أفشة"، بينما يؤمن وسط الأهلي الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية.

ويعود أحمد فتحي للظهور من جديد في تشكيل الأهلي الأساسي على حساب محمد هاني، بينما يظهر محمود متولي كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف.

واستبعد فايلر أليو ديانج وصالح جمعة وعلي لطفي وجونيور أجايي، ليجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – حسام عاشور – حسين الشحات – صلاح محسن – وليد سليمان.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – أحمد فتحي

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – عمرو السولية

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – أفشة – أحمد الشيخ

الهجوم: مروان محسن.

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