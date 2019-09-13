ساندرو: أشعر بالذنب عند صرف 400 يورو في الليلة

يشعر المدافع البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس الإيطالي بالذنب عندما كان يصرف كما من المال في بداية مسيرته.

أليكس ساندرو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

اللاعب البالغ 28 عاما تحدث لصحفي برازيلي عن بداياته قائلا: "عندما وصلت لفريق الشباب مع أتليتكو باراناينسي في سن الـ 15 كنت أحصل على 90 يورو في الشهر".

وتابع "أفضل ما وصلت له في كرة القدم هو الحصول على 300 دولار وأُسلمها لوالدي من أجل مصاريف المنزل، كان بإمكاني شراء شيئا لكن أردت مساعدة عائلتي".

اللاعب الفائز بـ 17 لقبا في مسيرته مع الأندية والمنتخب البرازيلي واصل "في بعض الأحيان كنت أصرف 300 أو 400 يورو مع عائلتي في الخارج".

وأكمل "ثم أشعر بالذنب وقت حساب كم يساوي هذا المبلغ بالعملة البرازيلية وأشعر بالذنب لكم المال المصروف في ليلة واحدة".

ساندرو شارك مع منتخب بلاده في المواجهة الودية أمام بيرو ويستعد للقاء فيورنتينا مع يوفنتوس في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

البرازيلي شارك مع يوفنتوس في 159 مباراة منذ انضمامه صيف 2015 وسجل 10 أهداف وصنع 21 وتوج بثماني ألقاب.

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