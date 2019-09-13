مورينيو: ما طُلب مني في ريال مدريد كان مناسبا لطبيعتي

يعتقد جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي أن الفترة التي قضاها في صفوف ريال مدريد الإسباني كانت التجربة الأفضل له في مسيرته التدريبية.

مورينيو ترك تدريب إنتر في 2010 عقب الفوز بالثلاثية التاريخية وانتقل لتدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم تالية.

البرتغالي تحدث لقناة 11 البرتغالية قائلا: "فترتي في ريال مدريد كانت التجربة الأفضل نظرا لما تعلمته كمدرب وكرجل والدروس التي استفدت منها في مسيرتي وحياتي".

وتابع مدرب بورتو وتشيلسي السابق "إنها الذكرى الأفضل في مسيرتي كانت رائعة".

وخاض مورينيو صراعا مع بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني إذ اتسم أسلوب لعب البرتغالي بالاعتماد على المرتدات على عكس برشلونة.

وعن مواجهات برشلونة استطرد المدير الفني البالغ 56 عاما الحديث "ما طُلب مني في ريال مدريد كان مناسبا لطبيعتي".

وأكمل "قيل لي أن المنافس يمتلك أفضل فريق في العالم، وكان علينا أن نعكس الأمور".

مورينيو قاد ريال مدريد للفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة موسم 2010-11 ثم السوبر الإسباني والدوري.

وأردف عن الفوز بكأس الملك "كان علينا تجنب أن يحطمنا برشلونة ولهذا السبب كانت بطولة كأس الملك هي الأكثر أهمية للفوز بها".

وواصل "منذ تلك اللحظة لم يعد هناك شيئا كما كان، فزنا بالدوري ثم السوبر الإسباني لكن لا شيء مثل كأس ملك إسبانيا، للأسف لم أستطع تحقيق الفوز في ثالث نسخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وفشل ريال مدريد تحت قيادة البرتغالي في تخطي عقبة نصف النهائي، إذ خسر 3 مرات متتالية أمام برشلونة وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ولا يقود مورينيو أي فريق فنيا في الوقت الحالي بعدما تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.

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