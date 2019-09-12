التألق لفترة سريعة يحدث للكثير من اللاعبين لكن الاستمرارية هي أهم شيء وهذا ما ركز عليه نجوم الكرة المصرية في رسالتهم لمصطفى محمد مهاجم الزمالك.

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث عبد الظاهر السقا مدير الكرة السابق في طنطا والذي جلب مصطفى محمد للفريق وقال لـFilGoal.com: "يجب أن يعمل مصطفى على تقوية شخيصته وعقليته حتى يصبح له شأن كبير".

وواصل "الثقافة والعقلية هما أهم شيء لأي لاعب، أرى مصطفى مثل عمرو زكي يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي في المستقبل".

أما طارق السيد الظهير الأيسر السابق للزمالك ومدرب المهاجم الحالي في قطاع الناشئين قال لـFilGoal.com: "يجب أن يعمل على نفسه بشكل أكبر، أعرف أنه يعمل دائما وهذا أثر بشكل مميز على مستواه مؤخرا لكن عليه الاجتهاد أكثر".

وأكمل "ميتشو مدرب الزمالك يثق فيه ومصطفى لا يوجد لديه أي خوف من ارتداء قميص الزمالك مثلما يحدث مع بعض اللاعبين الجدد فقد اعتاد عليه في فريق الناشئين".

وأضاف "يجب أن يستغل ثقة ميتشو فيه وأن يستغل الفرص بشكل جيد فنحن نبحث عن مهاجم صريح لمنتخب مصر طوال ثلاث أو أربع سنوات تحت الأنقاض وقد وجدنا مصطفى".

وأتم طارق السيد حديثه "الاجتهاد والالتزام واستغلال الفرص سيقودونه بلا شك لمنتخب مصر".

أما مدرب مصطفى محمد في طنطا وقائد الأهلي السابق أسامة عرابي قال لـFilGoal.com: "مصطفى يستطيع اللعب كمهاجم وصانع ألعاب وفي الناحية اليسرى كجناح".

وأتم "مصطفى لديه كل مقومات المهاجم الرائع وأعرف أن لديه النهم لتسجيل الأهداف لكن عليه أن يقيم الفرص في الملعب فما أقصده لو أتيحت له فرصة للتمرير أفضل من التسديد عليه أن يستغلها بدلا من التسديد بنفسه كل ذلك سيجعله مرعبا للخصم أكثر".

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

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