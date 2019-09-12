المقاولون: نرفض التفريط في النحاس ليكون الرجل الثاني في المنتخب

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 23:36

كتب : وليد الحسيني

عماد النحاس ومحمد عادل في جهاز المقاولون العرب

يرى محمد عادل المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي المقاولون العرب رحيل عماد النحاس المدير الفني للفريق ليكون الرجل الثاني في منتخب مصر.

ودخل عماد النحاس دائرة الترشيحات ليكون المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لا أعتقد أن يكون عماد النحاس ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر".

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وشدد عادل "النحاس لا يقل عن إيهاب جلال، ولا أحبذ أن يكون الرجل الثاني في المنتخب يستحق أن يكون الرجل الأول".

وأضاف عادل "لو تم طلب عماد النحاس في المنتخب سيكون وقتها القرار بيد المدرب".

وأوضح المشرف العام على فريق كرة القدم "نحن نرفض التفريط في النحاس ليكون الرجل الثاني، يستحق أن يكون على رأس الجهاز الفني".

وأتم عادل تصريحاته "لم نفتح باب المفاوضات مع أي مدرب لخلافة النحاس في حال رحيله عن الفريق، فلكل مقام مقال".

ويلعب المقاولون العرب أولى مباريات خارج ملعبه أمام طلائع الجيش.

ولم يحدد اتحاد كرة القدم المصري مواعيد مباريات الدوري لكن أعلن افتتاح المسابقة يوم 21 من الشهر الجاري وختامها في مايو المقبل.

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