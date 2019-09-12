كرة طائرة - ناشئات مصر تحبطن عودة تايلاند للتأهل على المراكز من 9 إلى 12

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 23:05

كتب : محمد سمير

ناشئات مصر للكرة الطائرة

أحبطت ناشئات منتخب مصر للكرة الطائرة عودة تايلاند وتأهلن إلى المراكز الترتيبية من الـ 9 إلى 12 في بطولة العالم للناشئات المقامة في مصر.

نجح منتخب مصر للناشئات في تحقيق الفوز بمباراة ماراثونية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

تقدم ناشئات مصر في أول شوطين بنتيجة 25-21 و25-23 قبل أن يعود منتخب تايلاند بقوة ويعادل النتيجة بشوطين 25-22 و25-17.

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وصل المنتخبان إلى الشوط الإضافي والذي استمر نقطة بنقطة إلى نهايته، وحافظت ناشئات مصر على حظوظهن رغم تقدم تايلاند 14-13، وفازت مصر في النهاية 18-16.

بذلك يتأهل منتخب مصر لمواجهة بلغاريا مساء غد الجمعة للعب على المركز من 9 إلى 12.

وكان منتخب بلغاريا قد تغلب على كندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليواجه مصر، بينما منتخب الأرجنتين يلاقي تركيا.

ويعتبر المركز الأفضل لمنتخب مصر للناشئات في بطولة العالم هو المركز التاسع في نسختي 1993 و2005.

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