خاص فرج عامر لـ في الجول: أزمة سموحة مع برزنتيشن انتهت

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 22:42

كتب : هاني العوضي

وليد سليمان - الأهلي - سموحة

أعلن فرج عامر رئيس سموحة نهاية أزمة ناديه مع الشركة الراعية "برزنتيشن" بعدما تم الاتفاق على تسديد المستحقات المتأخرة.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "تلقيت مكالمة من منتصر النبراوي رئيس شركة برزنتيشن ووعدني بحل الأزمة يوم الأحد المقبل".

وأردف "الأزمة انتهت وعقدنا مستمر مع الشركة بعد الوعد الذي حصلت عليه".

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وعن قيمة المستحقات المتأخرة ومدة التعاقد رفض فرج عامر الإفصاح عن أي منهما.

وكانت أزمة اندلعت اليوم الخميس عقب إعلان فرج عامر عدم إذاعة مباريات سموحة في الموسم الجديد بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى شركة "برزنتيشن".

ويبدأ سموحة مشواره في الدوري باستضافة الأهلي.

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