قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري إن اتحاد الكرة أخطأ في التفاوض مع مدربين متعاقدين مع أندية قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة وذلك على خلفية التحدث مع إيهاب جلال لتدريب الفراعنة.

وقال عضو مجلس إدارة المصري لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أخطأ في التفاوض مع مدربين متعاقدين مع أندية ولم يخطر إداراتهم شفهيا أو كتابيا".

وواصل "أحد المسؤولين في اتحاد الكرة أخطرني بأن فرص جميع المرشحين متساوية وأن إيهاب جلال تمسك بتواجد حمد إبراهيم ومصطفى كمال معه في الجهاز المعاون".

وأردف "نحن في المصري أكثر المتضررين طبقا للأنباء الحالية إن اختير إيهاب جلال فماذا سنفعل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة"؟

وواصل "أعرف أن هذه مهمة وطنية ونحن سنتعاون لكن ماذا سنفعل قبل خوض المباريات الإفريقية والمحلية وإيهاب جلال اختار كل اللاعبين وانسجموا على طريقة أدائه"؟

واستدرك عضو مجلس إدارة المصري "الشيء الوحيد الذي حصلنا فيه على وعد من اتحاد الكرة أنه سيوفر وقت مناسب للأندية لتوفر عناصر بديلة لمدربيها".

وعن مواجهة ماليندي في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية قال: "اتحاد الكرة أكد حرصه على مؤازرة جماهيرنا لنا في المباراة التي ستقام في السويس".

وأتم "تحدث مدير الأمن في النادي مع مدير أمن السويس وحصلنا على وعد بدراسة الموقف خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام فنحن نحتاج لدعم جماهيرنا إفريقيا ومحليا كذلك".

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