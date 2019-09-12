خاص مؤمن زكريا يحدد موعد السفر إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 22:03

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مؤمن زكريا

يسافر مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى ألمانيا في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري من أجل بدء برنامجه العلاجي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها حسبما علم FilGoal.com.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

ولم يتم تحديد موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب أو الكشف عن سبب إصابته.

وبناء على تعليمات الطبيب الألماني ومدى استجابة مؤمن للعلاج سيتم تحديد موعد عودته مرة أخرى إلى الملاعب.

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وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قال في وقت سابق إن الطبيب الألماني أوضح أن فترة علاج مؤمن ربما تمتد إلى ثلاثة أشهر.

ولم يقيد الأهلي مؤمن زكريا في قائمته خلال الموسم الجاري وسيتم الانتظار حتى شهر يناير المقبل لمعرفة موقفه بعد تلقيه العلاج قبل اتخاذ أي قرار.

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