مدرب الإسماعيلي: طموحنا التتويج بالبطولة العربية
الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 21:26
كتب : هاني العوضي
أكد الصربى ميودراج بيسيتش المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه حرص على جمع معلومات كافية عن الفريق المنافس سعيا للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار "أعرف الإسماعيلي جيدا فهو فريق كبير يتمتع بظهير جماهيرى كبير الذى أتوقع أن يرجح كفتنا فى تحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء الشوط الأول بنجاح".
واستكمل حديثه: "طموحى دائما هو التتويج بالألقاب حققت لقب كأس العرب مع الصفاقسى التونسي، والآن أتطلع لتكرار اللقب مع الإسماعيلي والذى سيكون خطوة خطوة من خلال دعم ومساندة الجميع".
وأنهى قائلا: "جميع اللاعبين على أتم الاستعداد، لدينا عددا كافيا من اللاعبين المهرة لتحقيق أفضل نتيجة والوصول لأبعد مدى بالبطولة الأكبر عربيا".
من جانبه قال باهر المحمدى قائد الفريق إن شارة القيادة بالدراويش حمل ثقيل، مشيرا إلى أن لديه طموح كبير ونقله لزملائه بالفريق من أجل إسعاد الجماهير.
ووصف رشيد بلحوت المدير الفنى لأهلى بنى غازى مواجهة الإسماعيلي بالصعبة للغاية، مؤكدا أن الجماهير الليبية تساند فريقه من كل مكان.
وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى بأن "الفريق اعتاد على اللعب تحت الضغط الجماهيرى، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلى".
من جانبه قال جواد رزق لاعب الاهلى "جميع اللاعبين سيبذلون قصار جهدهم من اجل تحقيق افضل نتيجة ممكنة قبل خوض لقاء الإياب على ملعبنا".
وأتم قائلا: "استعدينا لتلك المباراة بشكل جيد من خلال خوض معسكرين الأول فى تونس والثانى فى مصر".
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