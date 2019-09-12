مدرب الإسماعيلي: طموحنا التتويج بالبطولة العربية

أكد الصربى ميودراج بيسيتش المدير الفنى لفريق الإسماعيلي، صعوبة مواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأضاف فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أنه حرص على جمع معلومات كافية عن الفريق المنافس سعيا للوقوف على نقاط القوة والضعف وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار "أعرف الإسماعيلي جيدا فهو فريق كبير يتمتع بظهير جماهيرى كبير الذى أتوقع أن يرجح كفتنا فى تحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء الشوط الأول بنجاح".