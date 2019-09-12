بالفيديو – هل يستطيع أتليتكو الفوز بالدوري؟ فورلان: قادرون.. ما قدموه يثبت ذلك

كان السؤال: هل يستطيع أتليتكو مدريد الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري؟ دييجو فورلان نجم هجوم الروخيبلانكوس السابق يجيب.

وحل فورلان ضيفا على رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" للإجابة على ذلك التساؤل.

وقال فورلان: "علينا أن ننتظر ونرى فريال مدريد وبرشلونة لديهما العديد من اللاعبين العظماء".

وواصل "لقد ضم الناديان لاعبين جيدين للغاية لكن أتليتكو لديه جواو فيلكس ودييجو كوستا وهو لاعب خبير وصاحب موهبة كبيرة".

وأضاف المهاجم الأوروجوايائي السابق "جدد أتليتكو صفوفه بضم العديد من اللاعبين الشباب وحظوا بجولة تحضيرية رائعة، الآن علينا الانتظار كيف سيؤدون في الدوري".

وأكمل "ظهر أتليتكو بشكل جيد حقا في الجولة التحضيرية وما أظهره الفريق كان شيقا، خاضوا مباريات عظيمة أمام فرق كبيرة".

وأردف لاعب أتليتكو السابق "الدربي أمام ريال مدريد، أعرف إنها كانت مباراة ودية لكنها دربي في النهاية ولا أحد يحب الهزيمة بتلك النتيجة 7-3".

وشدد فورلان "لذا أتليتكو سيقاتل على اللقب هم دائما يقاتلون، الفجوة بين أتليتكو ومنافسيه أصبحت أقل الآن".

وتابع "لاعبو ريال مدريد وبرشلونة صنعوا تاريخا عظيما لهما ولكنهم كبروان في السن الآن وهذه يمكن أن تكون ميزة لأتليتكو مدريد".

وواصل "أن تحظى بفريق جديد وتدعمه كل موسم هذا جيد، فيما يفعل ريال مدريد وبرشلونة ذلك بشكل أقل من أتليتكو، ولكنهما يظهران بشكل جيد، لديهما العديد من اللاعبين العظماء".

وأتم فورلان حديثه "لكن علينا الانتظار، أعتقد أن أتليتكو مدريد في وضع جيد للقتال على لقب الدوري".

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