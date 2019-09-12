مدرب الأهلي: من يشككون في فايلر؟ الصمت أفضل من الهجوم

وجه سامي قمصان مدرب الأهلي رسالة للمشككين في قدرات ريني فايلر المدير الفني الجديد للفريق.

وصرح قمصان عبر قناة ناديه "من يتمنى بالفعل فشل الأهلي، ويقولون أنني تعاقدنا مع مدرب ليس على قدر المستوى، فالأفضل لك أن تصمت وليس أن تهاجم، هذه رسالة لهم".

وأضاف "الكثيرون يحاربون النادي، وهذا معروف، وسيبقى الأهلي نادي القرن وإفريقيا".

وتابع سامي قمصان "جمهور الأهلي حماه، وأعلم أنه واع، لذا لابد أن يثق ويساند مجلس الإدارة ولجنة التخطيط والجهاز الفني واللاعبين، لأن هدفنا جميعا إسعادهم".

وأتم قمصان رسالته "لابد أن تثقوا بنا، هناك جهات عديدة تحارب النادي وهذا معروف".

وعلى جانب جدول مسابقة الدوري أشاد قمصان بلجنة المسابقات باتحاد الكرة لإقامة قرعة بطولة الدوري المصري بعيدا عن نظام "القرعة الموجهة".

وأوضوح "القرعة ليست موجهة، إنها خطوة جيدة وبداية مبشرة للجنة المسابقات، وترسي مبدأ الشفافية والحيادية أمام كل الأندية".

وأضاف تعليقا على مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة "لا توجد مشكلة حتى لو أقيمت المباراة بالجولة الأولى، ستقام المباراة لا محالة بصرف النظر عن ترتيبها في الجدول".

وأشار "نحترم كل الفرق، وقادرون على الاحتفاظ بلقب الدوري، ومع احترامنا للجميع كل المنافسين يعملون اعتبارا لمواجهة الأهلي، فنحن الفريق الأكثر تتويجا في مصر وإفريقيا".

وعن مواجهة الزمالك في بطولة السوبر يوم 20 سبتمبر، رد سامي قمصان "لا يمكن التفكير في مباراة، والفريق مرتبط بلقاء آخر، لتفادي تشتيت وتركيز اللاعبين قبل مواجهة كانو سبورت، فالكل يريد إثبات نفسه وجدارته بالتواجد في التشكيل الأساسي".

ويلتقي الأهلي مع بطل غينيا الإستوائية في مالابو يوم السبت المقبل بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفي سياق آخر كشف قمصان عن "الرحلات الإفريقية عادية بالنسبة لنا، لكنها صعبة جدا لفايلر ومعاونيه، خاصة أن المسافات بين الدول الأوروبية أغلبها ساعتين أو ثلاثة، لكن السفر إلى غينيا الإستوائية رحلة طيران امتدت 12 ساعة، وشاقة جدا على المدربين الأجانب".

وأضاف قمصان "نقلنا كل المعلومات المتاحة لفايلر عن الرحلة، لنساعده في تحديد البرنامج الخاص به لتجهيز الفريق، وحتى لا يفرض حملا زائدا على اللاعبين في التدريبات، وقد تعامل المدرب السويسري مع الأمر بصدر رحب، وتدريجيا سيتأقلم على أجواء إفريقيا".

وأشار "لاعبو الأهلي مروا بمواقف وظروف أصعب مثل الرطوبة ونقص أكسجين، ولديهم من الخبرات لتقديم مباراة جيدة".

وواصل سامي قمصان "فايلر منظم جدا، ومختلف عمن سبقوه، لقد شاهدنا أكثر من مباراة لفريق كانو سبورت، وتابع أيضا فايلر ومساعدوه، كما حصل المدير الفني على بيانات شاملة عن لاعبي الأهلي وعدد مبارياتهم وإمكانية توظيف بعضهم في أكثر من مركز".

وأتم تصريحاته "لقد استكمل الفريق قوامه بانضمامه الخماسي الأجنبي على معلول وأجاي وجيرالدو وديانج وعلي معلول وأزارو، ولا أعرف كيف يفكر ريني فايلر تجاههم، خاصة أنه يراهم لأول مرة".

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