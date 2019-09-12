أولى أزمات الموسم الجديد.. سموحة يمنع إذاعة مبارياته في الدوري

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر منع إذاعة مباريات الفريق في الموسم الجديد بسبب المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية.

ونشر نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عن قراره بمنع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق.

وبرر سموحة ذلك بسبب توقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات المتأخرة.

قرر مجلس ادارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من اذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات#سموحة — Smouha SC (@SmouhaOfficial) September 12, 2019

ويلعب سموحة أول مبارياته على ملعبه أمام الأهلي حامل لقب النسخة الماضية.

ولم يحدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباريات الدوري حتى الآن، ولكن تم تحديد انطلاق المسابقة يوم 21 من الشهر الجاري.

وأقيمت اليوم الخميس قرعة مسابقة الدوري المصري، وقرر اتحاد كرة القدم انطلاق المسابقة يوم 21 ونهايتها في شهر مايو المقبل.

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