تغريدة - "الصبر على المدربين" و"المدرجات الفاضية".. ظواهر تتمنى الجماهير اختفاءها من الدوري

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 19:11

كتب : محمد مصطفى

الدوري المصري

ما الظواهر التي تتمنى جماهير الدوري المصري اختفاءها من البطولة المحلية؟ المسابقة باتت على مشارفة البداية، ومعها تتجدد الطموحات والآمال.

قرعة الدوري أجريت يوم الخميس وفيها أعلن الجدول كامل مع تبقي المواعيد التي سيعلن عنها خلال يومين بحسب تصريحات حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.

ومع رغبة لجنة اتحاد الكرة الخماسية في تعديل الكثير من أوضاع المسابقات المحلية، تقترح الجماهير بعض الظواهر التي تتمنى عدم تواجدها مستقبلا.

أخبار متعلقة

أسوان.. حلقة الوصل بين الصعيد وكبار الدوري المصري قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري انتهت - قرعة الدوري المصري.. الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى

وFilGoal.com يستعرض معكم أبرز تلك التغريدات.

وكتب أحد الجماهير على موقع تويتر "الاعتراضات على التحكيم، والصبر على المدربين أطول فترة ممكنة".

ويتفق آخر "كل واحد يخسر مباراة يقولك الحكام.. عدم تعليق الأخطاء على التحكيم".

وأشار أحد الجماهير "المدرجات الفاضية. اللايف يكون شغال والمخرج يجيب المدرجات. التحكيم اللي بيخاف من الألوان. تضييع الوقت من الدقيقة الخامسة".

وأضاف "مسابقة منتظمة من غير تأجيل لأسباب أمنية ونفسية.. تكافؤ الفرص بين كل الفرق".

وشدد آخر على "التصوير"

ولفت أحد الجماهير إلى "تأجيل المباريات لبعض الأندية مشكلة كبيرة في الدوري المصري، ياريت تختفى هذه الظاهرة".

"الاعتراض على الحكام" و"تغيير عقلية مسؤولين الـندية لأنهم هم اللي بيطلبوا التأجيل بدون مبرر".

شاركنا آرائك أنت أيضا من هنــــــا.

أو عبر فيسبوك:

وجاءت فيه بعض التعليقات كالآتي:

اقرأ أيضا

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

اتحاد الكرة يوضح كيف يتعامل مع الأندية المشاركة في البطولات القارية

قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي

حوار مطول مع ميسي: أردت انضمام نيمار لعدة أسباب.. ولا أعلم إن كان برشلونة قد حاول كفاية لضمه

الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤمن زكريا يحدد موعد السفر إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي 5 دقيقة | الدوري المصري
رافائيل نادال.. الإنجازات لا تولد إلا من رحم الألم 12 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - هيليوبليس يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري المصري 24 دقيقة | رياضات أخرى
مران الأهلي - فقرة خاصة للمهاجمين ولاعبي الوسط وتدريب على التصويب 25 دقيقة | إفريقيا
مجدي عبد العاطي.. حين يمنحك قرار جريء فرصة التواجد بين الكبار 26 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – هل يستطيع أتليتكو الفوز بالدوري؟ فورلان: قادرون.. ما قدموه يثبت ذلك 30 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 3 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 4 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي

قد ينال إعجابك