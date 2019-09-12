تغريدة - "الصبر على المدربين" و"المدرجات الفاضية".. ظواهر تتمنى الجماهير اختفاءها من الدوري

ما الظواهر التي تتمنى جماهير الدوري المصري اختفاءها من البطولة المحلية؟ المسابقة باتت على مشارفة البداية، ومعها تتجدد الطموحات والآمال.

قرعة الدوري أجريت يوم الخميس وفيها أعلن الجدول كامل مع تبقي المواعيد التي سيعلن عنها خلال يومين بحسب تصريحات حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات.

ومع رغبة لجنة اتحاد الكرة الخماسية في تعديل الكثير من أوضاع المسابقات المحلية، تقترح الجماهير بعض الظواهر التي تتمنى عدم تواجدها مستقبلا.

وFilGoal.com يستعرض معكم أبرز تلك التغريدات.

أيام تفصلنا عن البداية.. ما هي الظاهرة التي تتمنى اختفائها من الدوري المصري؟ 🗣️ pic.twitter.com/PtGIHCZOLX — FilGoal (@FilGoal) September 12, 2019

وكتب أحد الجماهير على موقع تويتر "الاعتراضات على التحكيم، والصبر على المدربين أطول فترة ممكنة".

الاعتراضات علي التحكيم والصبر علي المدربين اطول فترة ممكنه — EsraaElhawary⁦🇾🇪 (@EsraaElhawary78) September 12, 2019

ويتفق آخر "كل واحد يخسر مباراة يقولك الحكام.. عدم تعليق الأخطاء على التحكيم".

كل واحد يخسر مباراة يقولك الحكام عدم تعليق الأخطاء علي التحكيم — محمد علي (@BJymHLMO4jaDxAT) September 12, 2019

وأشار أحد الجماهير "المدرجات الفاضية. اللايف يكون شغال والمخرج يجيب المدرجات. التحكيم اللي بيخاف من الألوان. تضييع الوقت من الدقيقة الخامسة".

وأضاف "مسابقة منتظمة من غير تأجيل لأسباب أمنية ونفسية.. تكافؤ الفرص بين كل الفرق".

المدرجات الفاضيه اللايف يكون شغال والمخرج يجيب المدرجات التحكيم اللي بيخاف من الألوان تضييع الوقت من الدقيقة الخامسة اللايف يكون شغال والمخرج يجيب المدرجات مسابقة منتظمة من غير تأجيل لأسباب امنيه ونفسيه تكافؤ الفرص بين كل الفرق اللايف يكون شغال والمخرج يجيب المدرجات — Gehad Ali (@gehadzsc) September 12, 2019

وشدد آخر على "التصوير"

التصوير✋ — Mahmoud Mohamed (@Mahmoud44456217) September 12, 2019

ولفت أحد الجماهير إلى "تأجيل المباريات لبعض الأندية مشكلة كبيرة في الدوري المصري، ياريت تختفى هذه الظاهرة".

تأجيل المباريات لبعض الانديه مشكله كبيره فى الدورى المصرى ياريت تختفى هذه الظاهره — ابو محمود (@DPgmHNy8A2wkaxh) September 12, 2019

"الاعتراض على الحكام" و"تغيير عقلية مسؤولين الـندية لأنهم هم اللي بيطلبوا التأجيل بدون مبرر".

تغيير عقلية مسؤولين الاندية لانهم هما اللي بيطلبوا التأجيل بدون مبرر . — Mohamed al-Azraq (@mohy_alazrak) September 12, 2019

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وجاءت فيه بعض التعليقات كالآتي:

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