طلعت يوسف لـ في الجول: مواجهة الزمالك في البداية؟ المواعيد أهم

يرى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري أن مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري أمر غير سيء.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "سنقابل كل الفرق، لا يهمني من سنقابل أولا ومن سنقابل آخرا".

وأضاف "ما يهمني في الحقيقة هي المواعيد. لدي مباراة هامة في البطولة العربية يوم 27 سبتمبر ضد العربي الكويتي، أتمنى أن يراعي اتحاد الكرة تلك النقطة".

وشدد "لغيت معسكرا كان سيبدأ اليوم الخميس عندما علمنا أن الدوري سيبدأ يوم 21 سبتمبر".

وأتم "يجب أن يراعي اتحاد الكرة جدول مباريات البطولة العربية التي نمثل فيها مصر".

ويبدأ الزمالك الدوري بشكل متوازن ضد الاتحاد ومصر للمقاصة الذين هزمهما للتو في كأس مصر، قبل مواجهة نادي مصر الصاعد حديثا، ثم الأهلي.

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